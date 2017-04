12/04/2017 18:53

BORUSSIA DORTMUND MONACO BARTRA / Tutti in campo indossando una maglia con un pensiero per Bartra, difensore spagnolo ferito nelle esplosioni di ieri a Dortmund. I calciatori del Borussia sono scesi in campo omaggiando il loro compagno di squadra prima del fischio d'inizio della partita di Champions contro il Monaco. Sugli spalti diversi gli striscioni per il calciatore.

B.D.S.