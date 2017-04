Siviglia, dura replica all'Argentina su Sampaoli: il comunicato UFFICIALE

12/04/2017 14:18

SIVIGLIA SAMPAOLI ARGENTINA COMUNICATO / L'Argentina è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo l'esonero di Bauza. Uno dei nomi più caldi è quello di Sampaoli, attuale tecnico del Siviglia. Il presidente della federazione argentina, Claudio Tapia, sarebbe in predicato di incontrarlo per sottoporgli la propria proposta. Il club andaluso reagisce duramente ai rumours con un comunicato ufficiale, in cui rivendica la posizione contrattuale in essere con l'allenatore fino a giugno 2018. "Il Siviglia considererà una inaccettabile mancanza di rispetto - si legge - qualsiasi riunione o contatto che porti l'allenatore alla rottura del contratto con il club e che non esiterà a far valere i propri diritti".

N.L.C.