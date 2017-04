Cina, Pellé: "Non fosse stato per i soldi, non sarei qui. Neuer? Ecco il perché del gesto..."

11/04/2017 21:43

CINA ITALIA PELLE' NEUER / Pio e Amedeo, impegnati con la seconda edizione del loro programma, Emigratis, sono andati a far visita a due italiani in Cina, Ciro Ferrara e Graziano Pellé. L'ormai ex punta della Nazionale di Conte e Ventura è oggi allo Shandong Luneng e ha parlato della scelta di trasferirsi in Oriente, oltre che del rigore a Neuer.

In Itanti si sono chiesti il perché di quel gesto al portiere della Germania: "Non volevo prendere in giro Neuer. Sapevo che lui tende a muoversi molto e con quel gesto volevo dirgli che gli avrei fatto il cucchiaio, così che restasse fermo al centro. Avevo già in mente di tirare alla sua destra ma ho visto che si era lanciato lì, così ho allargato il tiro, troppo".

CINA - "Se non fossero stati così tanti soldi, non sarei mai venuto qua".

L.I.