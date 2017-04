Napoli-Lazio, Callejon: "Vinto una gara difficilissima". Poi 'avvisa' la Roma!

Raffaele Amato

10/04/2017 12:52

NAPOLI CALLEJON / José Maria Callejon è stato uno dei protagonisti del grande successo ottenuto ieri sera all'Olimpico contro la Lazio nel posticipo della 31esima giornata di Serie A: "Siamo tutti felici perché abbiamo vinto una gara difficilissima - ha detto l'esterno del Napoli a 'Radio Kiss Kiss' - I biancocelesti erano quarti e dovevano cercare di ottenere i tre punti a tutti i costi, però noi siamo entrati bene in partita esprimendo pure un bel calcio. Abbiamo rischiato qualcosa solo nella ripresa, ma questo era anche normale visto il potenziale offensivo della Lazio e la loro necessità di portare a casa quantomeno un pareggio".

Napoli, Callejon 'punta' la Roma: "Crediamo al secondo posto"

Nel 3-0 che ha consentito alla squadra di Maurizio Sarri di blindare il posto in Champions c'è anche la firma dello spagnolo, news Napoli alla mano tornato al gol in campionato dopo quasi tre mesi: "Segnare è sempre un mio obiettivo quando scendo in campo, sapevo che presto sarebbe arrivato il mio momento - ha detto il classe '87 che mette nel mirino la Roma, distante quattro lunghezze - Adesso abbiamo la testa sul secondo posto, pur sapendo che non sarà facile: dobbiamo sperare in qualche passo, non impossibile poiché nel calcio può succedere di tutto. Noi ci crediamo, ormai abbiamo intrapreso la strada giusta: giochiamo bene, ci divertiamo e facciamo divertire i nostri tifosi. Non ci resta che continuare così", ha concluso Callejon che, in ottica calciomercato, rimane uno degli azzurri più monitorati dalle big europee.