ITALIANS - Zaza e Balotelli goleador, Rossi e Nocerino crack. Disastro Donadel

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

10/04/2017 09:05

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Zaza, Balotelli e Verratti. Flop Donadel, Pellè e Okaka.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

MATTEO DARMIAN (Manchester United) 6 – Si rivede in campo dal primo minuto. Contro il Sunderland una buona prestazione, anche se rimedia un giallo.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 6,5 – Malgrado il ko sul campo del Manchester City, fa vedere buone cose in copertura e trova la rete ancora una volta, accorciando le distanze nel finale.

STEFANO OKAKA (Watford) 5 – Con il Tottenham giornata da dimenticare. Sembra isolato in avanti e non di rende mai pericoloso negli ottantaquattro minuti in campo.

FABIO BORINI (Sunderland) 5,5 – Subentra nell'ultima mezz'ora di gioco, quando il Manchester United è già in vantaggio di due reti. Non riesce a creare particolari occasioni.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Vito Mannone (Sunderland), Manolo Gabbiadini (Southampton).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 6,5 – Sul campo del Bournemouth il successo è più netto di quanto possa raccontare il risultato, grazie a una rete della formazione avversaria prima del'intervallo. La sua squadra tiene in mano il match e la testa della classifica.

WALTER MAZZARRI (Watford) 5 – Squadra lenta, poco concreta e che sbaglia troppo dietro contro il Tottenham, che cala il poker senza grosse difficoltà.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Nizza) 7,5 – Non si ferma più. Firma la rimonta sul campo del Lilla mettendo a segno una doppietta e raccogliendo gli applausi del pubblico.

MARCO VERRATTI (Psg) 7 – Orchestra la manovra trovando le geometrie giuste in fase offensiva. Gli attaccanti vanno a rete anche grazie al suo gran lavoro in mezzo al campo in fase di costruzione. Contro il Guingamp ennesima prova esaltante.

NON HANNO GIOCATO: Morgan De Sanctis (Monaco), Andrea Raggi (Monaco), Thiago Motta (Psg).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 5,5 – Duella con Grifo fino al novantesimo e soffre in qualche circostanza la rapidità del connazionale. Alterna bene le due fasi.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 – Spinge molto sulla corsia e arriva al cross creando alcune occasioni. Esce nel primo minuto di recupero stremato, tra gli applausi dei suoi tifosi.

LUCA CALDIROLA (Brema) 6 – Prima frazione di gioco con il Francoforte giocato a buon ritmo nei tre di difesa, a inizio secondo tempo costretto a uscire dal campo per un problema fisico.

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 7 – Quattro reti al Dortmund tanto per evidenziare la superiorità in campionato rispetto a tutte le altre. La sua squadra continua ad avere una marcia in più e comanda indisturbata la testa della classifica.

LIGA

SIMONE ZAZA (Valencia) 7,5 – Dopo venti minuti il Granada è già sotto di due reti grazie a una sua doppietta. Crea diverse occasioni anche nel prosieguo della partita.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 6 – La sua squadra vince ancora con il Leganes e lui torna a sorridere perché i suoi interventi tornano utili per il risultato finale.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 5,5 – Dopo poco più di mezz'ora di gara contro l'Eibar è costretto a uscire dal campo per un infortunio al ginocchio: si teme la rottura del crociato e uno stop lungo.

ROBERTO SORIANO (Villareal) 6,5 – Confeziona un'altra bella prestazione nella gara con il Bilbao, facendo l'assist sulla seconda delle tre reti messe a segno.

NICOLA SANSONE (Villareal) 5,5 - Subentra negli ultimi venti minuti, tenendo alta la pressione sulla linea difensiva avversaria. Graziato dall'arbitro sul finale per un brutto fallo: solo giallo per lui.

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 6,5 – Si rende più volte protagonista nella fase offensiva della sua squadra contro il Deportivo La Coruna, muovendosi bene tra le linee. Un legno gli nega la gioia del gol prima dell'intervallo. Esce a metà ripresa, poco dopo un calo fisico.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Daniele Bonera (Villareal), Cristano Piccini (Betis Siviglia).

MLS

ANDREA PIRLO (New York City) 6 – Buona gara, la sua, contro DC United, che riesce però a concretizzare di più rispetto alla sua squadra. Esce a metà secondo tempo.

SEBASTIAN GIOVINCO (Toronto) 6,5 – Va a segno contro l'Atlanta al 20', pareggiando dopo cinque minuti l'iniziale svantaggio. Finirà 2-2.

MARCO DONADEL (Montreal) 4,5 – Partita da archiviare in fretta sul campo del Los Angeles, che sarà ricordata per una sua brutta prestazione e il cartellino rosso rimediato sul finale di primo tempo.

MATTEO MANCOSU (Montreal) 5,5 – Produce poco o niente in avanti, con la formazione avversaria brava a chiudere tutti gli spazi dietro e gestire il vantaggio.

ANTONIO NOCERINO (Orlando City) 5,5 – Poco dopo il quarto d'ora esce dal campo zoppicando, non il modo migliore per festeggiare il compleanno.

NON HANNO GIOCATO: Paolo Tornaghi (Vancouver)

RESTO DEL MONDO

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6,5 - Suo l'assist al quarto d'ora sulla rete dell'1-1 di Bruno. Si destreggia bene nel ruolo di rifinitore.

GIANDOMENICO MESTO (Panathinaikos) 5,5 – Travolto insieme ai suoi compagni da un ottimo Paok. La sua voglia non basta per rimediare i tanti errori in copertura.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 5 – Al di là della sconfitta sul campo dello Shanghai, non riesce mai a brillare nel corso dei novanta minuti. Da lui ci si aspetta molto di più in questo campionato.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 6 – Solita buona prestazione in avanti, crea e si muove tanto nel corso della partita contro l’Haladas.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiakos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Domenico Criscito (Zenit), Antonio Donnarumma (Asteras).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6,5 – La sua squadra espugna per 3-1 il campo dell'Ufa, formazione tosta tra le mura amiche. Ma è troppo ampio il divario tra le due formazioni in campo.

MARCO ROSSI (Honved) 6,5 – Successo di misura sul campo dell'Haladas, quanto basta per assicurarsi i tre punti e approfittare del ko del Videoton, nuovamente scavalcato in testa alla classifica.

FABIO CANNAVARO (Tianjin Quanjian) 6,5 – Sun Ke finalizza un assist di Pato e gli regala la seconda vittoria consecutiva e il terzo risultato utile. La sua squadra scala così la classifica verso le zone nobili.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

MARIO BALOTELLI (Nizza) 7,5

SIMONE ZAZA (Valencia) 7,5

MARCO VERRATTI (Psg) 7

FLOP

MARCO DONADEL (Montreal) 4,5

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 5

STEFANO OKAKA (Watford) 5