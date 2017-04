Udinese-Genoa, Mandorlini: "Non ho sentito il Presidente. Colpa mia e di tutti"

09/04/2017 17:55

UDINESE GENOA MANDORLINI / L'allenatore del Genoa, Andrea Mandorlini, è in bilico a maggior ragione dopo il ko contro l'Udinese. Ai microfoni della 'Rai' analizza: "Siamo andati sotto inaspettatamente. Io in bilico? La squadra non vive un gran momento, siamo in difficoltà e tutti sulla stessa barca. Vedremo di uscirne. Siamo tutti responsabili io, Juric ed i giocatori stessi. Questa situazione ci pesa e spesso ci va rincorrere i risultati, non esistono rimedi particolari, servono i punti. Abbiamo margine sulla salvezza, è troppo importante rimanere in Serie A. Futuro e ritiro? Non ho sentito ancora il Presidente, siamo disposti a tutto".

O.P.