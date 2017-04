Milan-Palermo, focus sulla squadra di Diego Lopez: occhio a Nestorovski

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

07/04/2017 09:23

MILAN PALERMO FOCUS DIEGO LOPEZ / Domenica a San Siro il Milan riceve il Palermo, squadra che occupa il penultimo posto della classifica con 7 punti di distacco dalla zona salvezza ed è reduce da quattro sconfitte di fila (1 punto nelle ultime sette partite). Sulla carta un avversario perfetto per i rossoneri per puntare a conquistare i 3 punti e rilanciare le ambizioni in chiave Europa League. Ma la lezione di Pescara dovrebbe aver insegnato che nessuna squadra va mai sottovalutata, perché con un atteggiamento sbagliato c'è il rischio di essere messi sotto anche da giocatori inferiori tecnicamente. E la conseguenza è quella di perdere punti preziosi, cosa che il Milan non può permettersi dopo l'1-1 allo Stadio Adriatico.

Milan-Palermo: focus tattico sulla squadra di Diego Lopez

Per domenica ci si aspetta un Palermo abbastanza aggressivo fin dai primi minuti di match, perché il Milan messo sotto pressione fatica nella costruzione del gioco e può andare in difficoltà. Ovviamente deve essere un pressing organizzato e sarà importante il lavoro svolto durante la settimana dalla squadra di mister Lopez nel coordinare bene tutti i movimenti. I rosanero devono chiudere spazi e linee di passaggio, evitando di sbilanciarsi e di lasciare dunque voragini in cui i veloci esterni rossoneri possono risultare letali.

Qualcosa il Palermo si ritroverà a concedere, perché deve puntare a vincere ed è impensabile che per 90 minuti sia perfetto a livello difensivo. Inoltre il Milan ha giocatori che possono colpire in qualsiasi momento, come Deulofeu e Suso per esempio. I ragazzi di Vincenzo Montella dovranno stare attenti a non subire troppo l'inferiorità numerica a centrocampo, visto che ci sarà a volte un 3 contro 5. Gli esterni d'attacco saranno chiamati a ripiegare e dare un aiuto alla mediana.

C'è curiosità di vedere quale uomo Lopez manderà a pressare in maniera sistematica il regista avversario, che sarà probabilmente Sosa, stando alle ultime news Milan. A seconda delle situazioni, potrebbero alternarsi un centrocampista e l'attaccante in appoggio a Nestorovski, quindi Diamanti o Trajkovski. Per non far giocare i padroni di casa, gli ospiti dovranno puntare molto sul pressing alle fonti di gioco milaniste. Saranno fondamentali anche i raddoppi sulle ali offensive. Soprattutto Deulofeu è uno abile nell'uno contro uno, quindi è immaginabile che Lopez prepari una marcatura specifica sullo spagnolo.

Il Milan deve fare attenzione anche agli inserimenti dei centrocampisti rosanero, che possono creare dei pericoli. Massima attenzione a Nestorovski, un attaccante già al centro di diverse voci di calciomercato e che ha dimostrato buone doti realizzative (10 gol in campionato). I difensori centrali milanisti non dovranno lasciargli lo spazio di calciare a rete. Ad innescarlo potrebbe esserci un giocatore di esperienza come Diamanti, non più brillante come qualche anno fa ma con ancora delle qualità tecniche che possono fare male. L'alternativa è Trajkovski: più veloce, dinamico e abile nel dribbling rispetto al compagno.