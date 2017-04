Calciomercato Serie B, il punto di CM.IT sulla giornata: la serie A su Avenatti e Caracciolo

Matteo Fantozzi & Giovanni Remigare

06/04/2017 21:38

CALCIOMERCATO SERIE B / Sono tanti i calciatori che si stanno mettendo in evidenza in questo finale di stagione in Serie B e son tante anche le squadre che osservano con attenzione possibili occasioni di calciomercato.

Serie A, occhi sulla cadetteria: in tre pronti a spiccare il volo

Uno dei nomi più gettonati in queste ultime settimane è quello di Tiago Casasola leader del Trapani e fortuna di mister Calori. Di recente il centrale è stato autore di un gol pesantissimo realizzato a Vicenza, ma si è distinto anche per le qualità nella marcatura a uomo. Il difensore argentino inizia a far gola a molte squadre anche in Serie A. La Roma, proprietaria del suo cartellino, lo segue da vicino e cerca di progettare per lui il futuro migliore per poi un giorno riportarlo alla base.

Attenzione al possibile trasferimento in massima serie del difensore dell'Hellas Verona Antonio Caracciolo. L'ex centrale del Brescia vorrebbe conquistarsi la categoria con gli scaligeri, ma sembra che su di lui sia piombata la Sampdoria. All'interno delle notizie di calciomercato Serie B torna di moda il nome di Felipe Avenatti. La Fiorentina nei giorni passati ha fatto un sondaggio per l'attaccante della Ternana che, in scadenza di contratto, potrebbe pensare di cambiare casacca.

Ha parlato in conferenza stampa il portiere del Bari Alessandro Micai che ieri ha rinnovato il suo contratto fino al 2020. L'estremo difensore ha sottolineato: "Avevamo già trovato un accordo verbale un mese fa, poi solo ieri è arrivata l'ufficialità. Io non ho mai pensato di andare via, perché finalmente ho trovato una città che mi ha fatto crescere sotto ogni punto di vista". Il numero dodici dei galletti continuerà quindi a lungo a difendere la porta della squadra pugliese.