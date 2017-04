05/04/2017 20:56

NAPOLI JUVENTUS INVASIONE / Invasione di campo pacifica durante Napoli-Juventus. Al terzo minuto di gioco la gara del 'San Paolo', valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è stata interrotta per alcuni secondi per l'entrata sul terreno di gioco di un uomo con la maglia di superman.

M.S.