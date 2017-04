Torino, Moretti: "Rinnovo mi dà nuove responsabilità"

05/04/2017 19:27

TORINO MORETTI - Emiliano Moretti mostra tutta la propria soddisfazione per il rinnovo con il Torino. L'esperto difensore, che era in scadenza a giugno, ha prolungato fino al 2018: "Questa firma mi rende particolarmente orgoglioso, rappresenterà un'ulteriore responsabilità per essere sempre all’altezza e aiutare i più giovani - ha detto Moretti alla Tv ufficiale del club granata - Sono grato al presidente Cairo, al direttore Petrachi, allo staff tecnico, ai miei compagni e a tutte le persone che quotidianamente lavorano con noi. Questo è un giorno bellissimo per me".



G.M.