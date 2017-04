Sampdoria, Quagliarella: "Stagione record per noi. Miranda? Mi è montata la carogna"

05/04/2017 16:38

INTER SAMPDORIA QUAGLIARELLA MIRANDA / Ottimo risultato ottenuta dalla Sampdoria di Giampaolo a 'San Siro' contro l'Inter. Il gruppo di Pioli, in corsa per un posto in Europa, ha subito una dolorosa sconfitta, decisa dal rigore siglato da Fabio Quagliarella. Intervistato dal 'Secolo XIX', l'attaccante partenopeo ha detto la sua sul match, lasciandosi andare anche a un colorito commento su un'azione che ha visto protagonista Miranda: "Il mio è stato di certo un rigore pesante. Handanovic poi è molto grosso e copre bene la porta. Abbiamo giocato insieme, dunque mi conosce da un po'".

STAGIONE - "Credo si possa parlare di annata record per la Sampdoria, con due successi nel derby e altrettante vittorie a 'San Siro'".

MIRANDA - "La finta di Miranda? Mi è montata la carogna ma sono cose di campo. Ci tenevo a far bene e poi devo dare l'esempio. Il primo a buttarmi su ogni palla e a pressare gli avversari".

