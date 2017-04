Lazio-Roma, è festa biancoceleste: cori e sfottò per il derby

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

05/04/2017 14:28

LAZIO ROMA FESTA / "Da sempre il vostro incubo peggiore!". Lo striscione che la Curva Nord ha esposto prima del derby si è rivelato profetico. La Coppa Italia, ancora una volta, è stata indigesta per la Roma. Ad eliminarla, ancora una volta, è stata la Lazio. 'Mors tua vita mea'. Tradotto: “La tua morte è la mia vita”, calcisticamente si intende. Era già successo il 26 maggio del 2013, quando Lulic decise la finale con un gol passato alla storia. All'epoca, oltre alla supremazia cittadina, c'era in palio il trofeo, ieri sera, invece, si giocava per l'accesso all'ultimo atto della Tim Cup. Nonostante la sconfitta per 3-2, i biancocelesti hanno esultato, in in virtù del 2-0 dell'andata.

"Niente da fare", recitava un altro striscione, mostrato dopo il triplice fischio e rivolto ai tifosi della Roma. La 'remuntada' non c’è stata. Le previsioni di Nainggolan ("Con la Lazio le vinciamo entrambe") non si sono avverate. Così, dai seggiolini dell'Olimpico ai cancelli di Formello, le news Lazio parlano di una notte di festa per i biancocelesti. "Ma che siete venuti a fare?" e "Vincerete il tricolor", cantavano ironicamente durante il match, sottolineando con gli 'olè' i passaggi di Biglia e compagni.

Lazio-Roma, è festa dopo il derby: Inzaghi in trionfo

Intorno alla mezzanotte, oltre 200 sostenitori hanno atteso l'arrivo della squadra all'esterno del centro sportivo con cori e fumogeni. Insomma, l'euforia regna sovrana in casa Lazio. Inzaghi, portato in trionfo dalla sua gente, ha trasformato lo scetticismo inziale in applausi. E' lui l'artefice del 'miracolo'. Il tecnico non solo è riuscito a cancellare il fantasma di Bielsa, sfumato nel calciomercato estivo, ma ha dato vita ad un nuovo progetto, tra giovani smaliziati e senatori affamati. Tra squadra e tifoseria si è ricreato quel feeling, che sembrava ormai perso, e che invece sarà fondamentale per il finale di stagione.

Sui social, intanto, lo sfottò imperversa. "Perdete anche quando vincete", "Avete vinto il derby sbagliato" e ancora "E' sempre coppa in faccia". Goliardia e sane prese in giro, su Facebook come nei bar, in una città che vive il derby tutto l'anno. Milinkovic e Immobile sono i nuovi beniamini. Un gol a testa, sia all'andata che al ritorno, per entrare nei cuori dei laziali. La 'linguaccia' di Milinkovic, riproposta anche ieri nell’esultanza dopo il momentaneo 1-0, ormai è diventata il simbolo di questo trionfo. Dopo il dito di Chinaglia, la corsa di Di Canio e Lulic al 71', anche Sergej e Ciro entrano nell'Olimpo della stracittadina. E i tifosi della Lazio si godono una sconfitta dolcissima.