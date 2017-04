DIRETTA Coppa Italia, Napoli-Juventus: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

05/04/2017 19:45

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS LIVE / La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia mette di fronte Napoli e Juventus. Si riparte dal 3-1 dell'andata che permeterebbe alla squadra di Allegri di passare il turno - oltre che in caso di vittoria e di pareggio - anche perdendo con un solo gol di scarto o con due se dovesse segnarne almeno un paio. Per accedere alla finale, invece, la formazione di Sarri dovrà centrare un successo 2-0 oppure con tre o più gol di differenza. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri.

JUVENTUS (4-2-3-1): Neto; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri