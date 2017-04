Napoli-Juventus, Prandelli: "Sarri non cambierà, Allegri sì"

04/04/2017 19:24

NAPOLI JUVENTUS PRANDELLI / Cesare Prandelli ha fatto il punto su Napoli e Juventus in vista della gara di domani al 'San Paolo'. L'ex ct della Nazionale ha elogiato il gioco di Sarri e spiegato il possibile atteggiamento dei bianconeri: "Penso che il Napoli abbia dato una bella dimostrazione dal punto di vista del gioco - le sue parole a 'Radio Marte' - E’ predisposto per costruire azioni. Il Napoli manterrà questo atteggiamento pure domani e sicuramente ci proverà. Sono curioso di capire quale sarà l’atteggiamento della Juventus, che può chiudersi e ripartire oppure proporre un calcio diverso. A quel punto la partita sarà più divertente. I bianconeri hanno costruito la squadra per vincere la Champions e ci proveranno fino alla fine: aver preso i calciatori più forti di Napoli e Roma di fatto ha chiuso il campionato prima di cominciarlo, quindi l’obiettivo è fare bene in Europa. Secondo me vedremo una Juve diversa al 'San Paolo': la competizione richiede altro, poi sono arrivate anche delle critiche e mi aspetto una reazione. Il Napoli ha bisogno di maggiore fortuna, ma non cambierà il suo modo di giocare".

LE SCELTE - "Milik o Mertens? Credo che ci sarà spazio per i due moduli. Secondo me si affiderà in avvio ai giocatori che gli hanno dato maggiore affidabilità e poi cambierà. Serviranno almeno due gol, quindi ci vorrà maggiore efficacia in area di rigore. Sarà tutta da vedere. La 'Panchina d’Oro' è una grande soddisfazione perché i voti arrivano dai colleghi. E’ un attestato di stima importante. Personalmente ho sempre curato il bel gioco. La Nazionale? Negli ultimi anni si è lavorato bene aiutando i ragazzi a crescere. Ventura è la persona giusta, sa tirare fuori il meglio dai giocatori”.

M.D.A.