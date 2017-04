Calciomercato Juventus, agente Meret: "Può fare il secondo in una big"

04/04/2017 17:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Federico Pastorello è intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc' per fare il punto sul futuro del suo assistito Alex Meret, giovanissimo portiere di proprietà dell'Udinese che sta disputando una grande stagione in prestito alla Spal: "Non è secondo a nessuno in Italia, tuttavia adesso deve rimanere concentrato per terminare al meglio il campionato cadetto - le parole dell'agente riportate dal 'Corriere dello Sport' - Su di lui ci sono tante squadre italiane e straniere, a fine stagione valuteremo le opportunità confrontandoci con la sua squadra di appartenenza".

Meret è nel mirino delle big di Serie A, dal Napoli all'Inter passando per la Juventus, a quanto pare in pole per il suo cartellino. Pastorello ha poi aperto alla possibilità di un trasferimento in una grande per fare il 'vice', almeno inizialmente: "Penso che si possa valutare anche l’ipotesi di crescere alle spalle di un grande portiere anche perché il ragazzo non ha mai giocato in Serie A. Le qualità del ragazzo sono elevate per cui non abbiamo fretta di arrivare all’obiettivo di essere titolare in una grandissima squadra".

R.A.