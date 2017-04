Palermo-Cagliari, Rastelli: "Poco aggressivi, poi la reazione"

02/04/2017 18:19

PALERMO CAGLIARI RASTELLI / Massimo Rastelli felice per la vittoria in trasferta del suo Cagliari contro il Palermo. Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi calciatori: "Siamo partiti un po’ sotto tono, poco aggressivi e preoccupati anche nelle giocate più semplici - le sue parole riportate dal club - Ci ha sorpresi l’atteggiamento tattico del Palermo, che si è posizionato a 3 dietro. Andati in svantaggio, c’è stata la reazione con la grande occasione di Sau e nella ripresa è tornata in campo un’altra squadra, che ha fortemente voluto prima raddrizzare la gara e poi vincerla sulle ali dell’entusiasmo. Il Palermo ha pagato il contraccolpo psicologico e siamo riusciti a chiuderla senza rischiare. Abbiano davanti a noi otto partite, possiamo fare un grande finale di campionato che dia il giusto merito ad un gruppo che nonostante una serie impressionante di infortuni, sta disputando un grande torneo".

M.D.A.