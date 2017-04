Serie A, Torino-Udinese 2-2: il 'Gallo' salva il 'Toro', pari show all''Olimpico'!

02/04/2017 14:25

SERIE A TORINO UDINESE / Emozionante pareggio allo 'Stadio Olimpico'. Il lunch match della 30esima giornata ha visto Torino e Udinese dividersi la posta in palio dopo un bel 2-2. Primo tempo di stampo granata, con gli uomini di Mihajlovic molto sfortunati in più occasioni visti i legni colpiti da Belotti e Rossettini. Nella ripresa gli ospiti riescono a portarsi sul doppio vantaggio grazie al bolide di Jankto e alla firma di Perica, ma è uno schiaffo che sveglia il 'Toro': pochi minuti dopo la seconda rete Moretti accorcia le distanze con una zampata dentro l'area.

Da lì in poi parte l'assedio alla porta di Scuffet che, dopo alcuni interventi decisivi (in compartecipazione con diverse chiusure importanti di Herteaux), deve capitolare a 7 minuti dalla fine: Belotti capitalizza al meglio il cross dalla destra di Zappacosta, festeggiando al meglio la sua 100esima in Serie A. Una marcatura che lo porta a quota 23 reti, al pari del romanista Dzeko col quale divide la prima posizione della graduatoria dei marcatori.

Torino-Udinese 2-2: 50’ Jankto (U), 68’ Perica (U), 70’ Moretti (T), 83’ Belotti (T)

CLASSIFICA: Juventus 73; Roma* 68; Napoli 63; Lazio* 60; Inter e Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 41*; Chievo 38; Udinese 37; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo* 31; Genoa 29; Empoli* 22; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12

*una partita in più

D.G.