Torino-Udinese, infortunio Falque: ecco le condizioni

02/04/2017 12:58

TORINO UDINESE FALQUE / Brutte notizie per Mihajlovic che, impegnato nella sfida contro l'Udinese, ha dovuto fare a meno di Falque durante il primo tempo. L'esterno del Torino infatti al 15' ha chiesto in maniera evidente il cambio, dopo ripetuti stop in campo. Al suo posto pronto Iturbe.

A costringere Falque all'uscita dal campo una forte contusione accusata al fianco, che ne ha inficiato la prestazione fin dai primi minuti. Per ora le sue condizioni non paiono destare particolare preoccupazione in casa granata, anche se il giocatore sarà di certo sottoposto alle cure dello staff.

L.I.