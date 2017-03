Inter, Gagliardini: "La nazionale un punto di partenza! Ci aspettano nove finali"

30/03/2017 21:25

INTER GAGLIARDINI ESORDIO ITALIA SERIE A / E' un periodo d'oro per Roberto Gagliardini: nel giro di pochi mesi si è trasferito in un top club come l'Inter - dopo aver collezionato una manciata di presenze nella massima serie - e esordito nella Nazionale maggiore nell'ultimo test contro l'Olanda. Il centrocampista classe 1994 rappresenta uno dei maggiori prospetti futuro sia del movimento azzurro che (come sperano i tifosi) di quello nerazzurro.

Inter, Gagliardini: "Che emozione l'esordio in Nazionale. Ora più punti possibili in campionato"

Di ritorno da Amsterdam, ora Gagliardini si rituffa sulla Serie A: c'è il sogno Champions da coltivare e l'obiettivo Europa da centrare. Intervistato dal canale tematico del club nerazzurro il mediano di Bergamo ha fatto il punto sulle ultime news Inter. Queste le sue parole riprese da Calciomercato.it:

ESORDIO NAZIONALE - "È stata una bellissima emozione, l’esordio in Nazionale è qualcosa che ricorderò sempre e sono contento di averlo fatto. Dopo? Ho realizzato quello che ho fatto, è un punto di partenza, spero di continuare così e dimostrare non solo qui ma anche in Nazionale il mio valore. Il debutto è stato fatto con la maglia bianca? Benissimo così, l’importante è essere entrato (ride, ndr)".

4 INTERISTI IN AZZURRO - "Dopo anni sono tornati in Nazionale tanti interisti, è una cosa che fa onore alla società, vuol dire che punta su giovani italiani, noi cerchiamo di dare il nostro contribuito, indossiamo la maglia dell'Inter e anche in Nazionale vogliamo far vedere il valore che dimostriamo di avere all'Inter".

RIPRESA CAMPIONATO - "Ora pensiamo alla Sampdoria: dopo la sosta non è mai facile, ci aspettano nove partite importantissime, vedremo di fare più punti possibile".

D.G.