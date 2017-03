Latina, i curatori fallimentari: "Fissati esperimenti di asta per aprile"

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

29/03/2017 18:08

LATINA CURATORI FALLIMENTARI / La situazione in casa Latina è piuttosto complicata e la paura del fallimento sta condizionando anche l'andamento in classifica. Tra le news Serie B di oggi emergono le parole dei curatori fallimentari Vincenzo Loreti e Luca Pietricola che hanno fatto il punto della situazione.

Fallimento Latina, parlano i curatori Loreti e Pietricola

Il Dottor Vincenzo Loreti e l'avvocato Luca Pietricola sono stati nominati venti giorni fa per risolvere la questione dei pontini. Questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare quanto accaduto nell'ultimo periodo. Sul sito ufficiale del club nerazzurro abbiamo così potuto leggere nei minimi particolari quello che potrebbe essere il futuro a partire dal calciomercato in uscita pronto ad aiutare a coprire i costi. Due giorni fa è stata autorizzata la vendita del titolo sportivo e l'undici aprile prossimo partirà il primo esperimento d'asta con un prezzo base che supererà di poco il milione di euro. La stima è stata fatta dal Dottor Francesco Caldiero che ha effettuato una perizia in poco tempo.

L'avvocato Luca Pietricola si è anche espresso sulla situazione legata agli stipendi: "Non abbiamo pagato ancora niente perchè dobbiamo ottenere tutto ciò che ci serve per poter far fronte ai costi che si stanno accumulando". Si parla poi anche delle offerte ricevute: "Materialmente ce n'è una, ma non è ricevibile al momento. Le vendite concorsuali si fanno secondo quello che stabilisce poi la legge del fallimento". Una situazione comunque che dovrà essere risolta e dalla quale si spera possa continuare la favola di un Latina due stagioni fa vicinissima alla promozione in Serie A.