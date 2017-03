Italia, via libera FIFA: Emerson Palmieri può essere convocato da Ventura

29/03/2017 08:33

EMERSON PALMIERI ITALIA / Colpo di 'calciomercato' dell'Italia di Giampiero Ventura: il terzino della Roma Emerson Palmieri potrà presto essere convocato nella Nazionale azzurra.

Come si legge sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', la Fifa ha comunicato alla Figc 'l’eleggibilità' italiana dell’esterno, discendente del signor Alfonso Palmieri nato in Calabria nel 1853. La Cbf, la federcalcio brasiliana, ha certificato che Palmieri non h mai vestito la maglia della Nazionale A del Brasile in gare ufficiali (ha soltanto 9 presenze nell’Under 17 verdeoro).

In futuro potrebbero seguire le orme di Emerson Palmieri anche Diawara del Napoli (pratiche già avviate), Fazio della Roma e Telles del Porto (ex Inter).

S.D.