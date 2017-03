Calciomercato Milan, 'tentazione' Montella per Pellegrini. E Berardi e Keita...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

29/03/2017 08:12

CALCIOMERCATO MILAN PELLEGRINI / Il Milan, rinfrancato dai segnali positivi sul fronte closing, prepara il colpo di calciomercato ai 'danni' della Roma: secondo quanto scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', l'allenatore rossonero Vincenzo Montella starebbe spingendo per l'acquisto di Lorenzo Pellegrini del Sassuolo, da lui lanciato (e trasformato da attaccante a centrocampista) ai tempi delle giovanili della Roma. Il club giallorosso vanta un diritto di riacquisto sul talento attualmente in forza alla formazione neroverde.

Sempre in casa Sassuolo, il Milan non perde di vista Domenico Berardi. Mirabelli sarà sugli spalti del 'Mapei Stadium' sabato per assistere alla partita tra la formazione di Di Francesco e la Lazio: gli occhi saranno puntati anche sul biancoceleste Keita Balde Diao.