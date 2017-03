Argentina, UFFICIALE: stangata per Messi

28/03/2017 16:28

ARGENTINA SQUALIFICA MESSI / Quattro giornate di squalifica per Lionel Messi: questa la decisione della Fifa dopo gli insulti rivolti dal capitano dell'Argentina all'assistente al termine della sfida contro il Cile. Il numero 10 salterà le gare contro Bolivia, Uruguay, Venezuela e Perù e tornerebbe a disposizione soltanto per l'ultima gara di qualificazione ai Mondiali 2018 contro l'Ecuador.

Questo il comunicato diramato dalla Fifa che ha stravolto le news Argentina: "La Commissione Disciplinare della FIFA - in applicazione degli articoli 77 a) e 108 del Codice Disciplinare della FIFA (FDC) - ha preso una decisione in relazione al caso di Lionel Messi a seguito di un incidente avvenuto durante la partita tra Argentina e Cile del 23 marzo 2017, gara valida per la qualificazione per la Coppa del mondo FIFA 2018 in Russia: il calciatore Lionel Messi - continua il comunicato - è stato trovato colpevole di aver violato l'art. 57 della FDC per aver rivolti insulti ad un assistente. Di conseguenza, Lionel Messi sarà sospeso per quattro partite ufficiali e sanzionato con una multa di 10'000 franchi. La prima partita per la quale si applica la sanzione è il prossimo appuntamento fissato nel torneo preliminare della FIFA World Cup 2018 tra Bolivia e Argentina, che si giocherà oggi, 28 marzo. Il resto della sanzione sarà scontato durante le successive partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA dell'Argentina".

Argentina, Messi squalificato: si complica la marcia mondiale

Per la Nazionale di Bauza non certo una buona notizia vista anche la situazione di classifica. L'albiceleste è al momento al terzo posto (ne passano quattro, la quinta va agli spareggi) ma ha alle costole Colombia, Ecuador e Cile, racchiuse tutte in appena due punti. Toccherà ai compagni della 'Pulce' quindi, portare la Nazionale in Russia: traguardo minimo dopo la finale ai mondiali 2014. Senza Messi, potrebbe essere più spazio per Dybala, ma Bauza potrebbe anche puntare su Alario, che nelle voci di calciomercato è accostato alla Lazio.

B.D.S.