Juventus, verso il San Paolo fra voci e polemiche

28/03/2017 11:39

JUVENTUS VERSO NAPOLI / In trincea, come sempre. La Juventus prepara la sfida di Napoli bombardata di notizie che vengono dal di fuori, fra cronaca, gossip e calciomercato. Quelle di mercato sono le notizie più light, anzi forse sono proprio quelle che danno un po' d'aria a un clima che invece è pesantissimo, fra il vociare sulla questione 'ndrangheta e quello sulla questione Barzagli. Intanto dalle Nazionali arrivano quasi tutte buone notizie, e alla fine questa è l'unica cosa che per Allegri conta davvero.

Barzagli, il mercato, i Nazionali: la Juventus si prepara alla bagarre del San Paolo

A Vinovo si cerca di tenere quanto più lontano è possibile il caso scoppiato sui presunti rapporti fra Andrea Agnelli e alcuni esponenti della Curva affiliati alla malavita organizzata. Per il momento non c'è nulla di definito e anzi è già uscito un comunicato con le opportune precisazioni, quindi meglio pensare al calciomercato Juventus e alle voci sempre più insistenti su una trattativa con il PSG per Marco Verratti: affare superiore ai 60 milioni di euro solo per il cartellino, ma Marotta è determinato a fare il colpaccio e la storia di Higuain dimostra che, quando vuole, la Juve sa colpire. Torino sogna il tassello che completi il puzzle ma intanto fa i conti con le polemiche su Barzagli. Ieri Ventura, pur senza alzare i toni, ha rincarato la dose sulla questione dicendosi "sorpreso" dalle foto in discoteca. Ma anche questo, in chiave Napoli-Juve, conta solo nella misura in cui il difensore è tornato nei ranghi bianconeri. Come lui anche Higuain, Pjanic, Dani Alves, Khedira e Lichtsteiner, che sono già a disposizione di Allegri e aspettano gli altri 8 ancora in giro per il mondo. Il tecnico li attende con ansia: sa che la sfida è importante, sa che non si deve lasciare nulla al caso, soprattutto sente odore di 'sangue' con la finale di Coppa Italia a portata di mano e non ha nessuna intenzione di mollarla. Perché si sa, questa Juve alle avversarie non vuole lasciare neanche le briciole.

A.P.