Calciomercato Inter, ballottaggio Darmian-Zappacosta per la fascia destra

28/03/2017 08:31

CALCIOMERCATO INTER / Individuato da tempo Ricardo Rodriguez come obiettivo numero uno per la fascia sinistra dell'Inter, Piero Ausilio lavora ora a un innesto sulla corsia opposta: secondo quanto si legge questa mattina sulle pagine di 'Tuttosport', il ballottaggio di calciomercato Inter è tra Matteo Darmian del Manchester United e Davide Zappacosta del Torino, monitorato dai nerazzurri già ai tempi in cui indossava la maglia dell'Atalanta. Proprio nel club orobico piace anche Andrea Conti, considerato però più tornante che terzino.

S.D.