Calciomercato Roma, spartiacque Lazio per Spalletti: il sogno è Conte

28/03/2017 07:51

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI CONTE EMERY / Il futuro di Monchi sembra davvero alla Roma. I contratti ancora in corso impediscono qualsiasi forma di ufficialità, così come dichiarazioni avventate ma dall'ambiente giallorosso filtra ottimismo in merito. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe seguirlo anche un suo collaboratore, Miguel Angel Gomez.

La Roma dunque programma e guarda al futuro, con o senza Spalletti, concentrato unicamente sulle questioni di campo, al punto da disertare la premiazione per la Panchina d'Oro. Il matrimonio tra lui e la Roma è giunto a un decisivo spartiacque, quello del derby in Coppa Italia. Una speranza di futuro spunterebbe all'orizzonte in caso di rimonta contro la Lazio in Coppa Italia. In caso contrario invece sarebbe più che probabile un addio.

Intanto alla società non mancano di certo i nomi in lista per sostituire il tecnico toscano, a partire da Emery, che potrebbe cambiare aria dopo la dura batosta in Champions League in casa del Barcellona. Parigi tiene molto all'Europa, visti anche gli investimenti della società, e perdere una qualificazione che sembrava ormai in tasca può portare a importanti decisioni in estate. Il sogno di mercato però resta Antonio Conte, che in Italia ha già dato spettacolo ed è in grado di trarre il massimo dai propri calciatori. Una sorta di Mourinho nostrano, meno ostile alla stampa che, al termine del suo primo anno in Premier League, potrebbe già dire addio, da vincitore.

L.I.