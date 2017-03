Calciomercato Juventus, Marotta gioca d'anticipo per Bernardeschi

28/03/2017 07:41

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI INTER / La Juventus ha più volte dato prova negli ultimi anni di sapersi muovere d'anticipo sul mercato. Lo ha fatto ad esempio con Pjanic, chiudendo la trattativa il 10 giugno, per poi ufficializzarla il 13. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', Marotta e Paratici puntano a ripetere la stessa strategia nel prossimo mercato Juve, stavolta per rendere Bernardeschi bianconero.

Il club torinese intende rendere chiare le proprie intenzioni con la Fiorentina fin da subito, così da darle la possibilità di trovare la giusta alternativa. Il reale motivo per il quale si intende giocare d'anticipo per questo gran colpo è quello di bruciare l'Inter, il cui calciomercato non partirà prima dell'1 luglio.

I nerazzurri dovranno infatti fare i conti con il 'Fair Play' finanziario sancito dall'UEFA, per poi iniziare a spendere i 150 milioni promessi da Suning. Sarà un'estate ricca per Ausilio ma non da subito.

L.I.