Calciomercato Juventus, Lemar nel mirino del Barcellona

27/03/2017 20:31

CALCIOMERCATO JUVENTUS LEMAR / Giunto ai quarti di finale di Champions League, quest'anno il Monaco ha messo in mostra svariati talenti. Tra questi c'è Thomas Lemar, attaccante esterno classe 1995. Per il calciatore francese da tempo girano indiscrezioni sull'interesse di svariati club europei, tra i quali la Juventus (che segue anche Mbappe). Tuttavia, come riporta 'L'Equipe', su Lemar ci sono anche le attenzioni del Barcellona, che potrebbe visionarlo domani in occasione dell'amichevole tra Francia e Spagna.

M.D.A.