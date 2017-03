Calciomercato Milan, bruciata la Juve: colpo in difesa!

27/03/2017 19:22

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC JUVENTUS - Il Milan brucia la Juventus sul calciomercato. In attesa del closing fissato per il 14 aprile, il club rossonero sarebbe pronto a mettere a segno il primo colpo della nuova gestione: stando a 'Premium Sport', il Milan sarebbe infatti vicino a chiudere l'ingaggio di Sead Kolasinac, a lungo inseguito anche dai bianconeri. Il 23enne terzino sinistro bosniaco - finito nei radar pure di alcuni club inglesi - arriverebbe a Milanello a parametro zero visto che è in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno con lo Schalke 04.



G.M.