Milan, Montella: "Su Donnarumma è merito di Mihajlovic. Closing? Ho un contratto..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

27/03/2017 14:20

SERIE A MONTELLA PANCHIAN D'ORO SARRI / Al termine della premiazione per la 'Panchina d'Oro', che ha visto Maurizio Sarri raggiungere il primo posto, il tecnico rossonero, Montella, ha parlato a 'Premium Sport' delle ultime sul mercato Milan e non solo. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il mio voto l'ho dato a Di Francesco. Non l'ho fatto perché lui è un mio amico ma per la straordinaria stagione che ha realizzato. Va detto però che anche Sarri ha avuto i suoi meriti con il Napoli. L'esito è dunque giusto così. Se si va però al di là dei valori, credo che nella passata stagione Di Fracesco abbia portato a termine un campionato ottimo. E' arrivato sesto e ha portato il Sassuolo in Europa League".

SCUDETTO - La serie A si avvia verso il percorso finale, con qualche scontro diretto ancora da regalare ma soprattutto una lotta europea molto viva. Nulla è ancora deciso, se non forse la corsa al titolo, con la Juventus in netto vantaggio. Ecco il pensiero di Montella sulle chance delle avversarie: "Credo il Napoli abbia la forza e l'organizzazione per battere la Juventus in una gara secca. Nel complesso di una stagione però vedo ancora i bianconeri in vantaggio come squadra. Barcellona? Rispetto agli anni scorsi le due squadre sono molto più vicine come valori".

Calciomercato Milan, da Donnarumma al futuro di Montella

DONNARUMMA - "Se è in Nazionale è merito di Mihajlovic che ha avuto il coraggio di lanciarlo a 16 anni. Al ragazzo faccio un grosso in bocca al lupo ma sono certo affronterà la sfida con la massima serenità, così come fa con le gare del Milan".

CLOSING - "Non ho seguito molto la vicenda a dire il vero. Vedremo alla fine ciò che sarà. E' qualcosa più grande di noi, di conseguenza aspetteremo lo svolgersi degli eventi per poter giudicare".

FUTURO - "Vedremo cosa pensano di me ma ho un contratto e, per quanto mi riguarda, non c'è alcun tipo di problema. Pescara? Le squadre di Zeman sono capaci di far tutto. Sarà una sfida da prendere con le dovute precauzioni".