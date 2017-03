Juventus, anche Pjanic anticipa il rientro a Torino

26/03/2017 19:40

JUVENTUS PJANIC - Torna a Torino anche Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco - riporta 'Tuttosport' - non giocherà l'amichevole contro l'Albania e da domani sarà a disposizione di Allegri per preparare il big-match di domenica tra Juventus e Napoli. L'ex Roma aveva giocato circa 60' ieri nella goleada della Bosnia a Gibilterra e come Higuain, Dani Alves, Mandzukic e Barzagli già ad inizio settimana sarà a Vinovo agli ordini del tecnico bianconero.

G.M.