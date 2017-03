Milan, Romagnoli: "Spogliatoi Juve distrutti? Tutto falso! Sul closing c'è disordine"

26/03/2017 15:22

MILAN ROMAGNOLI JUVENTUS SPOGLIATOI CLOSING / Intervenuto in conferenza stampa nell'antivigilia dell'amichevole tra Olanda e Italia, Alessio Romagnoli è voluto tornare sui presunti danni provocati dai giocatori del Milan al termine dell'ultima gara giocata a Torino contro la Juventus: "Scudetti staccati dopo la gara con la Juventus non ce ne sono, non è successo niente di quello che è stato scritto. Abbiamo fatto la doccia e siamo venuti via". Poi una battuta sul tanto chiacchierato closing: "C'è un po' di disordine, ma sono cose loro. Noi vogliamo vincere più partite possibili per puntare all'Europa. Se il closing si farà bene, altrimenti amen".

D.G.