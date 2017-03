25/03/2017 21:55

NEWS LAZIO/ Nuovi problemi fisici per Stefan de Vrij: il difensore della Lazio, non è potuto scendere in campo nel match di qualificazione ai Mondiali 2018 tra Bulgaria e Olanda a causa di un'infiammazione al ginocchio. Nulla di grave, riporta 'Sportnieuws.nl': il tecnico degli 'Oranje' Blind ha preferito non rischiarlo in vista dell'amichevole di martedì prossimo con l'Italia.

S.F.