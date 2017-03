Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi ha deciso: no al rinnovo

25/03/2017 17:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA RINNOVO BERNARDESCHI / Brutte notizie per la Fiorentina. Tutti gli 'assalti' degli ultimi giorni saranno vani: come rivela 'Libero', Federico Bernardeschi - in accordo con l'agente Beppe Bozzo - ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2019. L'intenzione, infatti, è quella di approdare verso nuovi lidi. Le corteggiatrici non mancano di certo, anzi stanno aumentando: in Italia, oltre a Inter e Juventus si sarebbe aggiunto anche il Milan. Ma anche all'estero il fantasista viola vanta estimatori: il Chelsea di Conte in prima fila su tutti.

D.G.