Calciomercato Lazio, clausola nel nuovo contratto di Milinkovic?

25/03/2017 14:08

CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO MILINKOVIC SAVIC / La Lazio è pronta a cautelarsi sul fronte Sergej Milinkovic-Savic. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport', le parti sono vicine all'accordo per il rinnovo del contratto: base di intesa trovata per un compenso da 1,5 milioni di euro a salire. Però il patron Claudio Lotito vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria. Il motivo? Evitare che possa ripetersi un nuovo caso Keita.

"Non ci sono problemi per il rinnovo: è felice qui e vuole fare bene per la Lazio e i suoi tifosi", sono le parole dell’agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, rilasciate in esclusiva a Calciomercato.it qualche tempo fa.

D.G.