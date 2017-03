Calciomercato Napoli, dalla Spagna il vice Callejon

25/03/2017 13:01

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Il Napoli guarda ancora in Spagna: dalla Liga e in particolarae dal Villarreal che potrebbe arrivare il vice-Callejon. Come riferisce 'marca.com', gli azzurri hanno messo nel mirino Samu Castillejo, 22enne esterno di attacco del 'Sottomarino giallo'. La dirigenza partenopea starebbe seguendo la sua evoluzione da due anni, da quando ha iniziato la sua avventura al Villarreal. Per lui, sempre secondo il quotidiano spagnolo, Giuntoli sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro.

B.D.S.