Calciomercato Lazio, Tare punta Kapustka

25/03/2017 12:07

CALCIOMERCATO LAZIO KAPUSTKA / Alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, la Lazio si sarebbe messe sulle tracce di Bartosz Kapustka. Secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare sarebbe rimasto positivamente impressionato dalla sua prestazione con la Polonia Under 21 nell'amichevole contro i pari età dell'Italia. Attualmente in forza al Leicester, dove però non si è ambientato, la sua valutazione si aggira intorno ai 6 milioni di euro.

M.R.