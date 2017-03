25/03/2017 11:44

GOMEZ PISACANE BORRIELLO / La 'papu dance' è ormai un fenomeno virale. Ci si cimentano i tifosi, così come i colleghi calciatori. Gomez ha di recente pubblicato su Instagram un video in cui si vede Fabio Pisacane del Cagliari dare prova delle sue doti di ballerino, specificando come la regia sia di Marco Borriello. Il risultato è esilarante.

L.I.