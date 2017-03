25/03/2017 11:35

ORLANDO CITY NOCERINO INSTAGRAM / Nocerino si sta godendo la sua nuova vita negli Stati Uniti, in forza all'Orlando City. Non manca però di aggiornare i suoi fan sulle sue avventure americane, come dimostra uno degli ultimi video pubblicati su Instagram. Nel tentativo di abbronzarsi un po', il centrocampista si è beccato une bella scottatura sul viso e, in napoletano, strappa un sorriso a tutti i suoi spettatori social.

L.I.