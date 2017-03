Serie A, Coco: "Vorrei un Milan italiano, Gagliardini è un leader"

24/03/2017 10:26

SERIE A MILAN INTER COCO / Francesco Coco, ex terzino di Milan, Inter e Barcellona, ha parlato del momento del calcio italiano e delle squadre in cui ha giocato: "Più giovani in Nazionale? Ritengo sia un cambio di rotta giusto - spiega a 'zonacalcio.net' - I giovani devono avere spazio. La fortuna è stata che, a parte alcuni veterani, oggi in Italia non c’è molta concorrenza. Un ventennio fa un giovane, per farsi spazio, doveva confrontarsi con i grandi campioni già presenti in squadra mentre oggi ha la fortuna di avere meno concorrenza di livello. La sorpresa? Tra le nuove promesse sta facendo bene Romagnoli, Rugani, Conti e Zappacosta. Più di tutti, però, mi ha sorpreso Gagliardini. Da quanto è arrivato all’Inter ne ha preso il controllo, ha dato ordine ai nerazzurri ed ora si è preso la nazionale, meritatamente. La sua maturità mi ha sorpreso, non si è fatto schiacciare dalla pressione ed è diventato un leader".

MILAN - "Il closing? Va detto che non sono contro l’arrivo di capitali esteri, anche se quello che sta accadendo ai rossoneri sembra una telenovela. Se potessi decidere, però, vorrei che il proprietario restasse Berlusconi, o comunque un italiano, perché non si acquista solo una società ma una identità, una storia".

INTER - "Massimo Moratti è stato un presidente vicino a tutti, a tifosi ed ai giocatori. Sembrava un vicino della porta accanto, quello che c’è sempre. Questa era la sua forza e da qui nasce l’amore viscerale per lui. La sua figura mancherà tanto. Suning, però, sta facendo bene e con grandi motivazioni specialmente verso il futuro. Se restano umili e coerenti con i loro progetti possono far bene. L’Inter è in mani sicure".

M.D.A.