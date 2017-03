Calciomercato Roma, incontro per il rinnovo di Strootman

24/03/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN / Si avvicina il rinnovo di Kevin Strootman in casa Roma: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Il Messaggero', la scorsa settimana è andato in scena un incontro che ha sensibilmente avvicinato le parti. La dirigenza giallorossa vuole blindare il centrocampista olandese, alzando l'attuale ingaggio da 2,8 milioni più premi a stagione garantito dal contratto in scadenza a giugno 2018. Kevin Strootman è nel mirino dell'Inter.

S.D.