Inter, Carlos Icardi: "Ha rifiutato l'Italia. Ecco per chi fa il tifo"

23/03/2017 20:52

INTER ITALIA ICARDI / In Argentina tiene banco la discussione sulle convocazioni, con Mauro Icardi che dovrà ancora attendere la propria chance. In merito si è espresso suo zio, Carlos Icardi, intervenuto durante la trasmissione 'zapping sport': "E' il capitano della sua squadra e idolo del club, a 23 anni. Da giovanissimo ha rifiutato la Nazionale italiana, così da giocare per il suo Paese. Al momento giusto avrà la sua chance".

VITA PRIVATA - "In Italia i giornalisti sportivi non si occupano della vita privata. Tifo? Fan sfegatato del Newell's. Segue tutte le gare".

L.I.