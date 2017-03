Arsenal, pronta l'offerta per Arda Turan

23/03/2017 18:13

CALCIOMERCATO ARSENAL ARDA TURAN / L'Arsenal, quasi sicuramente, saluterà a fine stagione Ozil e Sanchez. Il tedesco e il cileno sono lontani dall'accordo per il rinnovo con i 'Gunners' e dovrebbero lasciare l'Emirates Stadium. I londinesi sono alla ricerca di rinforzi per sostituirli. Il primo nome sulla lista, secondo il 'Times', è quello di Arda Turan. Il quotidiano britannico sostiene che sia in rampa di lancio un'offerta al Barcellona di circa 30 milioni di euro per il centrocampista turco.

N.L.C.