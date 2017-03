Calciomercato Juventus, incontro inglese per Kolasinac

23/03/2017 14:20

JUVENTUS KOLASINAC CITY / Dei numerosi interessamenti dall'Inghilterra per Sead Kolasinac vi abbiamo parlato in tempi non sospetti, interessamenti che stanno assumendo una forma sempre più concreta con il passare del tempo. Secondo la 'Bild', ad esempio, l'agente del mancino bosniaco si sarebbe incontrato in Inghilterra con Pep Guardiola per parlare di un eventuale trasferimento al Manchester City. In scadenza di contratto il prossimo giugno, il terzino sinistro dello Schalke piace anche a Juventus, Milan e Roma.

D.T.