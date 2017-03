Calciomercato Juventus, respinte le big: firma in arrivo per Alex Sandro

23/03/2017 11:24

JUVENTUS ALEX SANDRO - Non solo Dybala nel mirino delle big d'Europa. Le altre superpotenze tengono sotto stretta osservazione i gioielli bianconeri, con il valore del cartellino dei campioni a disposizione di Allegri che sta ulteriormente lievitando dopo le prestazioni degli ultimi mesi per il calciomercato Juventus.



Tra questi c'è sicuramente Alex Sandro, che dopo i primi mesi di apprendimento dello scorso anno alle spalle di Evra è diventato adesso un punto di forza dell'undici campione d'Italia. Malgrado non venga convocato in nazionale dal Ct brasiliano Tite, l'ex Porto si è consacrato come uno dei migliori terzini sinistri in circolazione attirando su di sé l'interesse dei top-team mondiali, primo fra tutti il Chelsea come rivelatovi già nei mesi scorsi da Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro vicino al rinnovo fino al 2021

Ai 'Blues' allenati da Antonio Conte negli ultimi tempi si sarebbe aggiunto anche il Real Madrid, a caccia di un laterale di spessore per la prossima sessione estiva del calciomercato. La Juventus valuterebbe non meno di 45 milioni di euro il cartellino di Alex Sandro, anche se difficilmente 'La Vecchia Signora' si priverà di un elemento così prezioso se non per un'offerta 'monstre' e irrinunciabile. L'intenzione della dirigenza di Corso Galileo Ferraris - scrive 'Il Corriere dello Sport' - come per Dybala sarebbe quella di blindare il 26enne brasiliano, attualmente sotto contratto fino al 2020. Alex Sandro (autore di 2 gol e 5 assist in 32 presenze stagionali) potrebbe firmare un nuovo accordo per un'ulteriore stagione fino al 2021, spazzando così via in maniera definitiva i rumors su una sua ipotetica partenza. Un alfiere fondamentale per il presente, ma anche per la Juventus del futuro.