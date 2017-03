Calciomercato Juventus, colpo Di Maria grazie al Barcellona! E Sanchez...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS DI MARIA / La Juventus fa sul serio per Angel Di Maria: la candidatura del 29enne talento argentino del Paris Saint-Germain come futuro esterno offensivo del 4-2-3-1 bianconero disegnato da Allegri potrebbe presto entrare nel vivo.

Secondo quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', l'acquisto nel calciomercato estivo di Di Maria potrebbe essere legato alla qualificazione alle semifinali di Champions League: il passaggio del turno ai danni del Barcellona garantirebbe alle casse bianconere introiti superiori ai 100 milioni di euro tra premi, diritti tv e market pool.

Il colpo di calciomercato Juventus non appare un miraggio: il prezzo del cartellino - 50 milioni di euro - non spaventa la Juve, nonostante i rapporti non certo idilliaci con il Paris Saint-Germain, mentre un ostacolo potrebbe invece essere rappresentato dai 10 milioni di euro annui d'ingaggio che l'argentino percepisce a Parigi. A Torino, nessun calciatore della rosa bianconera arriva a tale cifra. Di Maria sarà disponibile ad un ritocco verso il basso?

Il 'Corriere dello Sport' assicura che Alexis Sanchez, altro obiettivo caldo del mercato bianconero, è - lui sì - disponibile a ridursi l'ingaggio dagli attuali 11 milioni annui percepiti all'Arsenal fino ai 7 stagionali di 'tetto' bianconero. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro: pesa il contratto in scadenza nel 2018 che, salvo clamorosi colpi di scena, non verrà rinnovato. La Juventus resta vigile, l'Arsenal si cautela lavorando al colpo Lacazette per sostituire il cileno ex Udinese.