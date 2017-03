23/03/2017 02:42

MANCHESTER CITY MORAES GUARDIOLA / Continua la ricerca di un portiere in casa Manchester City. Willy Caballero e Claudio Bravo non hanno convinto e tra i pali ci sarà certamente qualcun altro. Tra i candidati - secondo quanto riportato da 'A Bola' - ci sarebbe anche il giovane Ederson Moraes. Per l'estremo difensore del Benfica la cifra che i 'Citizens' sono pronti a sborsare si aggirerebbe sui 30-40 milioni di euro.

M.S.