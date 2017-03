Calciomercato Lazio, rinnovo lontano per de Vrij. E l'Everton propone lo scambio!

22/03/2017 22:52

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ RINNOVO EVERTON / Lazio e Stefan de Vrij sempre più lontani. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', nelle scorse settimane il club biancoceleste ha fatto diversi tentativi per imbastire una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Tutti andati nel vuoto: dopo tre anni il centrale olandese non appare intenzionato a prolungare la sua permanenza nella Capitale, ma tentare una nuova esperienza professionale.

Le pretendenti per l'ex Feyenoord non mancano di certo: in Italia c'è l'Inter in prima fila, ma è dalla Premier che arrivano i maggiori interessamenti. Il Manchester United e il Chelsea lo seguono da tempo. E nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche un club: come rivela 'Hitc.com', il suo ex tecnico Ronald Koeman vuole portarlo all'Everton per ringiovanire la propria difesa. Come vi abbiamo anticipato, la richiesta di Lotito per de Vrij è di 35 milioni di euro, una cifra che i 'Toffees' stanno pensando di abbassare inserendo una contropartita gradita ai biancocelesti: quel Rodrigo Funes Mori che non convince appieno il manager olandese e che è stato già cercato in estate da Tare.

D.G.