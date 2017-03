22/03/2017 18:55

SPAGNA REINA NAPOLI / Niente da fare per Pepe Reina: il portiere del Napoli ha lasciato il ritiro della Spagna e farà ritorno in Italia. Come si legge sul comunicato della Federcalcio spagnola, l'estremo difensore azzurro non ha recuperato dal problema al polpaccio: al suo posto convocato Kepa Arrizabalaga dell'Athletic Bilbao.

B.D.S.