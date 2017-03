22/03/2017 12:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO CHIELLINI / Nella Juventus che verrà ci sarà ancora spazio per Giorgio Chiellini. A breve il club bianconero porterà a termine il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza fra un anno, del difensore che nelle ultime due stagioni è stato spesso ai box per problemi fisici. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il classe '84 dovrebbe prolungare fino al giugno 2020.

R.A.